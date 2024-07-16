الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الفريق الأول للنادي الأهلي، مع نظيره مودرن سبورت، اليوم الثلاثاء في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي ومودرن سبورت، اليوم الثلاثاء، في التاسعة مساء، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ17 لبطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

ويبحث النادي الأهلي عن الاستمرار في الانتصارات، للاقتراب من صدارة الدوري، بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق بيراميدز بنتيجة (2\3).

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 60 نقطة، بينما يحتل فريق مودرن سبورت المركز الرابع في جدول المسابقة برصيد 47 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتقرر أن تنقل مباراة الأهلي ومودرن سبورت، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.