شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على يعتلى صدارة هدافى الاهلى في الدوري قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الأهلى لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويعتلى الفلسطينى وسام أبو على صدارة هدافى الأهلي برصيد 10 أهداف، ويحل إمام عاشور ثانياً برصيد 6 أهداف. وفى المركز الثالث ومحمود عبد المنعم كهربا والجنوب أفريقى بيرسى تاو برصيد 5 أهداف، بينما يأتي في المركز الرابع كل من حسين الشحات والمغربى رضا سليم والفرنسى أنتونى موديست الذى رحل عن الأهلى لانتهاء تعاقده برصيد 4 أهداف.

فاز الاهلى على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز مودرن سبورت على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للمسابقة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى ومودرن سبورت في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تعد مباراة الاهلى ومودرن سبورت مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.