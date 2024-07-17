إنتر ميامي يوضح تفاصيل إصابة ميسي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي إنتر ميامي الأمريكي تفاصيل إصابة قائد الفريق الأول لكرة القدم ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي.



وتعرض ميسي للإصابة خلال مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام كولومبيا، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس كوبا أمريكا 2024.

ونجح المنتخب الأرجنتيني في تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي، بعدما فاز على نظيره الكولومبي بهدف نظيف.

ولم يسافر ميسي رفقة زملائه إلى الأرجنتين، من أجل الاحتفال بلقب كوبا أمريكا، فقد بقى في الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى ناديه وإجراء الفحوص الطبية.

وأصدر إنتر ميامي بيانًا رسميًا أوضح من خلاله حجم إصابة ميسي، والذي جاء كالتالي: "تبين أن ليو ميسي يعاني من إصابة في أربطة كاحله الأيمن، وذلك بعد بعد التقييم الطبي".

وتابع: "بالطبع، سيتم تحديد مدى جاهزية قائد الفريق من خلال التقييمات الدورية والتقدم في تعافيه".