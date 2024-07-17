شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يحسم مصير نيمار فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يستفسر مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب، من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن موقف سيد عبدالله نيمارعلى أن يتم حسم موقف اللاعب سواء بالرحيل على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، أوالتمسك باستمرار اللاعب بين صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وخرج نيمار من حسابات البرتغالى جوزيه جوميز خلال الفترة الأخيرة ، الأمر الذى جعل اللاعب يفكر جديًا فى الرحيل عن القلعة البيضاء وخوض تجربة إحتراف جديدة.

ويترقب سيد نيمار لاعب الزمالك، تلقي عرض رسمي من أحد أندية الدورى السعودى للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويجهز مسئولو نادى الزمالك قائمة بأسماء اللاعبين المرشحين للانضمام للفريق وتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، تمهيداً للتعاقد معهم رسمياً، فى ظل اقتراب إنهاء أزمة إيقاف القيد بعد سداد جزء من مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.