"أزمتي قيد وديون بالملايين".. ماذا قدم مجلس إدارة حسين لبيب حتى الآن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

استطاع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب منذ بداية ولايته في أكتوبر الماضي وخلال فترة قصيرة حل جزء كبير من الأزمات وتسديد جانب من الديون والتي تراكمت على النادي بسبب المجالس السابقة.

منذ تولي حسين لبيب مجلس إدارة القلعة البيضاء، وهو يعمل على إنهاء جميع الأزمات التي تعيق الأبيض ومشواره في جميع البطولات والمسابقات التي يشارك فيها.

ويعرض "الخليج 365" في السطور التالية الأزمات التي تم حلها من قبل مجلس حسين لبيب:

بعد تولي المجلس الجديد، واجه حسين لبيب مشكلة إيقاف القيد في يناير الماضي وصعوبة في التعاقد مع صفقات جديدة بسبب المستحقات المتأخرة لدى كلا من نادي سبورتنج لشبونة ونادي كراكاس الفنزويلي، بالإضافة إلى أموال صفقة الغاني بنجامين أتشمبونح لاعب الأبيض السابق ومساعدي فيريرا.

ونجح مجلس لبيب في فك أزمة القيد وسداد مبلغ 3 مليون دولار حسبما أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي، وكذلك التعاقد مع 10 صفقات ساهمت في تتويج الأبيض ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبعد فترة قصيرة من إنهاء أزمة قيد يناير، تعرض الزمالك لنفس المشكلة مرة ثانية بسبب مستحقات متأخرة للمغربي خالد بوطيب لاعب الأبيض السابق، والتي بلغت 2 مليون دولار.

وتسلم مجلس إدارة القلعة البيضاء أمس الإربعاء خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن إنهاء أزمة خالد بوطيب بعد تسديد إدارة الزمالك جزء من المستحقات ودفع باقي المبلغ علي دفعات.