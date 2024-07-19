مدرب بروكسي: اتحاد الكرة ظلمنا.. ولنا ركلة جزاء في المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق محمد حامد المدير الفني لفريق بروكسي، على هزيمة فريقه أمام نادي الزمالك، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في إطار منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

وتلقى فريق بروكسي الهزيمة من نادي الزمالك، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، على ستاد "القاهرة الدولي".

وقال حامد في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "أوجه رسالة لاتحاد الكرة، لأنه ظلمنا اليوم بخوض المباراة أمام الزمالك في فترة إعداد الفريق رغم إرسال خطاب رسمي لنادي بروكسي بتأجيل المباراة لأجل غير مسمى، وتجاهلوا الرد علينا لمعرفة موعد المباراة".

وأضاف: "اتحاد الكرة أرسل لنا خطاب بموعد المباراة وهو 18 من الشهر الجاري، بعد أن منحنا اللاعبين راحة، وهناك بعض لاعبي الفريق رحلوا بعد انتهاء موسم بروكسي، ولم نتمكن من تجهيز اللاعبين بدنياً وفينياً للمباراة، على الرغم من المباريات الودية التي خاضها الفريق".

وتابع: "لماذا لا يتم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات كأس مصر، ولنا ركلة جزاء قبل الهدف الخامس للزمالك، ولا أعرف كيف قام الحكم باحتساب ركلة جزاء الزمالك".

وأكمل: "وتوقيت المباراة فرق معانا بشكل كبير، لأننا نخوض كل مبارياتنا في القسم الثاني في الرابعة عصراً، وكان من الممكن إقامة المباراة الشهر المقبل، أو في وقت أخر لنتمكن من إعداد الفريق بشكل جيد".

واختتم حامد تصريحاته: "واجهنا فريق كبير ولعب بالتشكيل الأساسي، ونجحنا في تدارك الموقف، على الرغم من استقبالنا ثلاثة أهداف في بداية المباراة".

أقرأ أيضاً:

ريال مدريد يعلن تجديد عقد لوكاس فاسكيز

رسميا.. القادسية السعودي يعلن ضم الجابوني أوباميانج (فيديو)

قرار من الأهلي بشأن أزمة أسعار تذاكر مباراة بيراميدز