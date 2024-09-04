شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 12 مهاجرًا أثناء محاولة عبور القناة الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 12 مهاجرا على الأقل حتفهم إثر غرق قاربهم أثناء محاولة عبور القناة الإنجليزية، حسبما قال خفر السواحل الفرنسي اليوم الثلاثاء.

وأكد خفر السواحل عدد الوفيات بعد إنقاذ ما يصل إلى 65 شخصا قبالة ساحل "كاب جريس نيز" اليوم الثلاثاء.

ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية ايفيت كوبر الحادث بأنه "مروع ومأساوي للغاية"، وقالت إن الجهود "الحيوية" لتفكيك "عصابات التهريب الخطيرة والإجرامية" وتعزيز أمن الحدود "يجب أن تمضي قدما بسرعة"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا). تحطم قارب من جانبه، وصف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الحادث بأنه "تحطم مروع لقارب "، مؤكدًا على موقع "اكس" أن "الحصيلة المؤقتة تبلغ 12 وفاة، واثنين في عداد المفقوين والعديد من المصابين".

وأضاف دارمانان "جرى تعبئة كل خدمات الحكومة للعثور على المفقودين ورعاية الضحايا".