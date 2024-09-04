حسام حسن يجتمع باللاعبين.. ويشدد على صعوبة مباراة كاب فيردي

ياسر رشاد - القاهرة - سادت حالة من الارتياح داخل صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم خلال الساعات الماضية بعدما اكتملت صفوفه بانضمام محمد صلاح المحترف لدى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي ومحمد عبدالمنعم لاعب ليون الفرنسي و مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي أمس .

ويعود منتخب مصر من الجديد للتدريبات على استاد القاهرة الدولي بداية من اليوم بعد انتهاء الاستاد من الصيانة ، وكان المنتخب يتدرب الفترة الماضية باستاد السلام الدولي .

وواصل المنتخب تحت قيادة العميد حسام حسن، تدريباته باستاد القاهرة خلال معسكره المغلق الذى انطلق الأربعاء الماضي والذي يستمر حتى يوم ١٠ من الشهر الجاري ، استعدادا لمواجهتى كاب فيردى وبوتسوانا، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي يوم 6 سبتمبر الجارى مباراة المنتخب الوطني وكاب فيردي، على أن يواجه بوتسوانا يوم 10 سبتمبر علي ملعب الأخير.

ويقع المنتخب الوطني، في المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، جنبًا إلى جنب مع كاب فيردي، بتسوانا وموريتانيا.

وعقد حسام حسن، جلسة مع اللاعبين فى معسكر الإقامة من أجل التحدث عن أهمية المباراة وضرورة تحقيق الفوز فى ظل قوة المنافس.

وشدد حسام حسن على أن كاب فيردى من أكثر المنتخبات تطورًا فى الكرة الإفريقية، ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين (٣٠ محترفًا) المنتشرين فى مختلف الدوريات العالمية، ويجب الحذر منهم، مشيرًا إلى الصورة الرائعة التى ظهر عليها كاب فيردى فى بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة فى كوت ديفوار.

وأضاف حسام حسن أنه لا بديل عن تحقيق انطلاقة قوية فى بداية رحلة التصفيات الإفريقية وحصد الـ٣ نقاط فى أى مباراة تُقام فى مصر حتى لا تتعقد الأمور على المنتخب، خاصة فى ظل تطور الكرة الإفريقية وعدم ضمان الفوز على أى منافس حاليًا.

وحرص حسام حسن، على عقد جلسة خاصة على هامش مران الأمس مع محمد صلاح فور انضمامه ، للاطمئنان عليه، ومنحه بعض التعليمات لنقلها إلى زملائه في المنتخب، بحكم أنه قائد المنتخب، بالإضافة للتشديد عليه بضرورة تحقيق الانتصار في المواجهتين المقبلتين ببداية التصفيات، لاسيما أنه أحد الأسلحة المهمة في صفوف المنتخب الوطني.

ويختتم منتخب الفراعنة تدريباته غداً الخميس استعداداً لمواجهة كاب فيردي ، وخلال المران الختامي سوف يستقر حسام حسن على التشكيل الذي يخوض به اللقاء .

وسبق وواجه المنتخب نظيره كاب فيردي في مواجهة وحيدة، انتهت بنتيجة 2-2، خلال النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

قائمة منتخب مصر

وتضم قائمة منتخب مصر كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء، وخط الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي شرف - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد - محمد الشامي - أسامة فيصل.