بأكثر من 250 وظيفة شاغرة.. السعودية تمضي قدما في “نيوم”

يسعى مشروع “نيوم” العملاق في السعودية إلى ملء أكثر من 250 وظيفة شاغرة في مستويات مختلفة، مما يؤكد “مضي” المملكة الخليجية في خططها الطموحة للمدينة المستقبلية بالمنطقة الشمالية الغربية، بحسب تقرير لموقع “بزنس إنسايدر”.

ويظهر موقع “نيوم” الإلكتروني 262 وظيفة شاغرة، بعضها شائع في أي مشروع جديد مثل مدير البناء وشواغر أخرى تتعلق بالهندسة وعمليات التسويق الرقمي، بحسب تقرير الموقع الأميركي.

ومن بين الوظائف الشاغرة أيضا، تطلب “نيوم” مرشحين لمنصب مدرس اللغة العربية والتربية الإسلامية، ومدرس الموسيقى، و”مدرس الأفراد والمجتمعات” لنظام التعليم واسع النطاق في المدينة.

وتعد المدرسة جزءا من مشروع “نيوم يو” الأوسع، وهو ذراع تعليمي واسع يبدو أنه مهم للغاية لرؤية المدينة كمركز للبحث والابتكار.

وتبحث “نيوم” أيضا عن شخص ليشغل “دور رئيس قسم جذب الطلاب”.

وتشمل مسؤوليات الوظيفة “التأكد من أن نيوم تعتبر المكان الأكثر جاذبية للعيش والعمل” وإعداد “ألمع العقول الشابة” للمهن في المدينة.

ويعتبر مشروع “نيوم” البالغ قيمته الإجمالية 500 مليار دولار، بمثابة “جوهرة التاج” لخطة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط، وتم الإعلان عنه للمرة الأولى عام 2017.

ويشمل المشروع 4 مناطق رئيسية هي “أوكساغون”، وهي مدينة ساحلية عائمة تعد كما تصف نفسها بأنها “أكبر تجميع صناعي عائم في العالم”، بالإضافة إلى “سندالة”، وهي جزيرة ستكون بمثابة منتجع فاخر في البحر الأحمر، علاوة على “تروجينا”، وهو منتجع للتزلج يستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029.

لكن محور “نيوم” هي “ذا لاين”، وهي مدينة مستقبلية خالية من الكربون ومصممة بشكل أفقي، تضم شريطين متوازينين من البناء، يمتدان لمسافة 170 كيلومترا.

ويُعد “محترف محطة التنقل المائي” دورا متاحا للراغبين في الإشراف على التشغيل السلس لـ “محطة التنقل المائي” في “نيوم”، أو بعبارة أخرى موظف خدمات القوارب.

ورغم أن هذه الوظيفة لا تبدو مختلفة كثيرا عن إدارة المراسي التقليدية، فإنها ستحتاج إلى التحدث باللغتين العربية والإنكليزية بطلاقة والاستعداد التام للتعامل مع السفن المستقبلية.

ومن الوظائف الأخرى التي تسلط الضوء على الاعتبارات البيئية المفترضة لمشروع “نيوم” “إعادة الحياة البرية”، إذ تتطلب هذه الوظيفة شخصا مستعدا للمشاركة في “استراتيجية إعادة الحياة البرية الغذائية”.

وسوف يساعد المرشح المطلوب في بناء ممرات للحياة البرية ومراقبة الأنواع، وإجراء تقييمات للغطاء النباتي من أجل “معالجة التدهور التاريخي الذي ترك الأرض في حالة مقفرة”.

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