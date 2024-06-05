رانيا يوسف من كواليس “ابن حرام” في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها بصورة جديدة لها، من كواليس المسلسل الجديد الذي تشارك به ويحمل اسم “ابن حرام”، والذي يتم تصويره في الوقت الحالي.
ونشرت رانيا الصورة عبر خاصية إستوري على صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وظهرت خلالها من الكواليس بملابس الشخصية التي تقدمها خلال أحداث المسلسل.
مسلسل “ابن حرام”
مسلسل “ابن حرام” بطولة الفنانة رانيا يوسف، وبمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم: مدحت صالح وخالد زكي ونوليا مصطفى ودعاء حاتم واوزوريس ومن تأليف خالد الغيطاني وإخراج محمد خضري.
بوابة الأهرام
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