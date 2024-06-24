والي شمال دارفور يقول إن الوضع “كارثي” في الفاشر

قال والي شمال دارفور بأن الوضع “كارثي” في الفاشر وغالبية مواطني المدينة في العراء بلا مأوى وكساء بسبب القصف المدفعي لـ”الدعم السريع”. وتعليقاً على هجوم المستشفى التخصصي للنساء والتوليد “السعودي” في الفاشر.. مدير منظمة الصحة العالمية: يجب حماية الأمهات والأطفال في جميع الأوقات.. ونطالب بوقف إطلاق النار فوراً. الشرق للأخبار

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