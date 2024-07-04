والي الخرطوم يدين قصف المليشيا لمستشفى البلك للاطفال بالثورة

دشن والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم حملة توزيع ناموسيات الطواريء المشبعة لمحليات (كرري – أمدرمان- أمبدة) والتي نفذتها لجنة الطواريء الصحية بوزارة الصحة عبر الإدارة العامة للطب الوقائي بدعم من البرنامج القومي لمكافحة الملاريا ومنظمة الصحة العالمية وذلك بحضور مدير عام وزارة الصحة دكتور محمود القائم والمديرين التنفيذيين لمحليات أمدرمان وأمبدة.

والي الخرطوم حيا الكوادر الصحية وقال انه رغم إستهداف المؤسسات الصحية التي يعملون فيها حتى اليوم اذ قامت المليشيا المتمردة بقصف مستشفى البلك للأطفال لكن هذا لم يثني الكوادر الصحية من العمل مضيفا انه في ظل هذه الظروف تسعى حكومة الولاية لتخفيف المعانآة على المواطنين. وأضاف يأتي التدشين في اطار خطة الولاية لتعزيز العمل الوقائي ضد أمراض الخريف فكلما كان العمل الوقائي شاملا سيقلل من الصرف على الصحة العلاجية. واشاد الوالي بمواقف وزارة الصحة الإتحادية الداعمة لولاية الخرطوم في ظل الحرب غير ان كمية الناموسيات المستلمة قليلة مقارنة بعدد المنازل في المناطق الآمنة واعرب عن أمله ان يصل بقية الدعم خلال الأيام القادمة.

وطالب الوالي وزارة الصحة بالقراءة اليومية للوبائيات وتوفير مخزون من الأدوية وتعهد بمواصلة العمل في نقل الخدمات للمراكز الصحية الطرفية. مدير عام الصحة قال ان هذا التدشين يأتي في اطار خطة مكافحة أمراض الخريف والتي بدأت بتوزيع ٢٠ ألف ناموسية لمكافحة الأمراض المنقولة بالبعوض وهي الملاريا وحمى الضنك ونتوقع وصول اعداد إضافية من الناموسيات واضاف ان التوزيع سيتم حسب الرصد الذي تم للحالات في المحليات والاولوية ستكون للأطفال والحوامل لافتا لخاصية الناموسية المشبعة فواحدة منها تقوم بطرد البعوض من كل المنزل كما اشار المدير العام لجهود مكافحة الطور الطائر واليرقات.

سونا