تكنولوجيا: تقرير يؤكد إنتهاء المحادثات بين ابل وOpenAI حول دمج ChatGPT في iOS 18

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير نشر مؤخراً على أن شركة ابل إنتهت تقريباً من إجراء محادثات مع OpenAI بهدف دمج روبوت المحادثات الذكي ChatGPT في تحديث الشركة القادم iOS 18.

أوضح مصدر مطلع على خطط ابل أن عملاق التكنولوجيا قد وصلت إلى المرحلة النهائية في الصفقة التي تعقد مع OpenAI لدمج ChatGPT في iOS 18، لإستخدام روبوت الدردشة لتشغيل بعض من مميزات الذكاء الإصطناعي.

كما يؤكد التقرير على أن ابل لا تخطط للإعلان الرسمي عن هذه الصفقة في الوقت الراهن، لذا من المتوقع أن يتم الإعلان عن دمج الروبوت الذكي عند إطلاق تحديث iOS 18 لاحقاً.

ولقد أشارت بعض التقارير السابقة إلى أن شركة ابل تجري محادثات مع جوجل لدمج روبوت الدردشة Gemini في نظام التشغيل، لذا يبدو أن ابل مازالت تختبر الإختيارات المتاحة قبل دمج روبوت دردشة للإصدار القادم من نظام التشغيل.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن ابل ستسعى لدمج الكثير من مميزات الذكاء الإصطناعي في أجهزة الشركة، وذلك بدعم من الشرائح المطورة من الشركة لتنفيذ مهام الذكاء الإصطناعي، على أن يتم تنفيذ المهام المعقدة في مراكز البيانات بهدف تعزيز خصوصية المستخدم.

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