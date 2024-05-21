شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: برنامج Microsoft Paint يحصل على منشئ صور جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل Microsoft Paint على إمكانات جديدة لإنشاء الصور باستخدام أداة جديدة تسمى Cocreator، مدعومًا بـ "الخوارزميات القائمة على الانتشار".

ووفقا لما ذكره موقع "Engadget"، تستطيع Cocreator إنشاء صور بناءً على المطالبات النصية بالإضافة إلى رسومات الشعار المبتكرة الخاصة بك في تطبيق Paint.



أجرت الشركة تجربة إنشاء صور الذكاء الاصطناعي في برنامج Paint لفترة من الوقت، وكانت الإصدارات المبكرة من Cocreator متاحة للمطورين ومستخدمي Windows Insider منذ الخريف.



ولكن مع طرح أجهزة الكمبيوتر الشخصية CoPilot+، أصبحت هذه الميزة رسمية الآن.



كما أنه خلال عرض توضيحي في حدث Surface، أظهرت الشركة كيف يقوم Cocreator بدمج رسوماتك الخاصة مع المطالبات النصية لإنشاء صورة.



هناك أيضًا "شريط تمرير للإبداع" يسمح لك بالتحكم في مقدار ما تريد أن يتولى الذكاء الاصطناعي القيام به مقارنةً بفنك الأصلي.



كما أشارت مايكروسوفت، فإن الجمع بين المطالبات النصية وضربات الفرشاة الخاصة بك يتيح لك إجراء تعديلات أسرع.

يمكن أن يساعد أيضًا في توفير عرض أكثر دقة مما يمكنك تحقيقه باستخدام DALL-E أو أي مولد آخر لتحويل النص إلى صورة وحده.