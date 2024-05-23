تكنولوجيا: هاتف OnePlus 13 من بين الإصدارات الأولى المميزة بمعالج Snapdragon 8 Gen 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد على أن هاتف OnePlus 13 سيكون من بين الإصدارات الأولى المميزة بمعالج Snapdragon 8 Gen 4، كما كشف التقرير عن التحسينات المقدمة في إصدار وان بلس القادم.

بدأت شركة وان بلس في العمل على تطوير جيل جديد من هواتفها المميزة، ولقد أوضح تقرير جديد من “Digital Chat Station” أن هاتف OnePlus 13 سيجلب تحسينات في الآداء، وعمر البطارية، وأيضاً الكاميرة.

كما أشار التقرير إلى أن هاتف OnePlus 13 يعد من بين الإصدارات الأولى التي تضم معالج كوالكوم القادم Snapdragon 8 Gen 4.

ولقد أكدت تفاصيل سابقة على أن سلسلة Xiaomi 15 القادمة من شاومي ستكون لها الريادة في الإنطلاق برقاقة Snapdragon 8 Gen 4، على أن يلحق هاتف OnePlus 13 بإصدارات شاومي.

من جانب أخر يأتي هاتف OnePlus 13 بمستشعر للبصمة بتقنية الموجات الفوق صوتية الجديدة، كما يضم الهاتف بطارية بتقنية “silicon anode” الجديدة.

كما أكد تقرير “Digital Chat Station” على أن هاتف OnePlus 13 سيأتي بسعة كبيرة للبطارية مقارنة ببطارية OnePlus 12.

أيضاً يأتي هاتف OnePlus 13 بحجم كبير في الشاشة على غرار إصدار الشركة السابق، حيث يضم الهاتف شاشة LTPO OLED بحجم 6.8 إنش، وبجودة عرض 2K، على أن تتميز الشاشة بتصميم منحني إلى حد ما.

وتشمل الترقيات في إصدار OnePlus 13 أيضاً الكاميرة، حيث أكد التقرير على أن هذا الإصدار يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع عدسة periscope محسنة.

كما أشار مصدر التسريبات إلى أن الهاتف خضع لإختبارات مقاومة الماء، إلا أن التقرير لم يؤكد دعم معايير IP68 في مقاومة الماء.

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