مبادرة براعم مصر الرقمية | مستقبل مشرق لأبنائك

في إطار حرص الحكومة المصرية علي النهوض بالتعليم والتكنولوجيا لتأمين مستقبل الأجيال القادمة، ومن أجل تأمين مستقبل واعد لأبنائنا، أصبح من الضروري الاستعداد للمستقبل وإعداد جيل قادر علي التأقلم مع التطور التكنولوجي والرقمي الهائل في السنوات الأخيرة، لذلك أطلقت وزار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة براعم مصر الرقمية.

تهدف مبادرة براعم مصر الرقمية إلي إعداد جيل متميز من المصريين قادر علي مواكبة التطور الكبير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتي يصبح عضوًا مؤهلًا لمجتمع مصر الرقمية في المستقبل، تهدف البادرة أيضًا علي تأهيل جيل عظيم من الكوادر المصرية عن طريق تجهيز تلاميذ المدارس ليصبحوا رواد في مختلف النواحي التكنولوجية والتقنية في المجتمع الرقمي الجديد.

منحة مصر الرقمية هي منحة مجانية تقدمها الدولة المصرية بهدف تأهيل الأجيال الجديدة وبناء مهاراتهم التكنولوجية لمواكبة المستقبل، المنحة مقدمة للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف السادس الابتدائي في جميع المدارس لجمهورية مصر العربية، مدة المنحة تتراوح من سنة واحدة وحتي ثلاث سنوات، هناك بعض الشروط ومعايير للقبول في المنحة سنتعرف عليها في السطور القادمة.

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مزايا مبادرة براعم مصر الرقمية

هناك الكثير من المزايا التي تقدمها مبادرة براعم مصر الرقمية من ضمنها:

توفير رحلات تعليمية علي مدار السنة للطلبة لممارسة الكثير من الأنشطة والفعاليات المختلفة

منح شهادة معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكل عام دراسي

مساعدة الطلاب للمشاركة في المسابقات التكنولوجية العالمية

منح جوائز للطلاب المتفوقين في كل سنة

أهداف مبادرة براعم مصر الرقمية

تهدف المبادرة إلي تعريف البراعم علي أهم أساسيات تكنولوجيا المعلومات بشكل مبسط وشيق

بناء مهارات طلاب الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف السادس الابتدائي لمواكبة التور الهائل في مجال الاتصالات

زيادة مهارات التعاون لدي الطالب ليستطيع العمل والنجاح ضمن فريق

توفير بيئة تعليمية تحفز الطالب علي تنمية الابداع والخيال

بناء شراكة مع العديد من الشركات المحلية والدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات لتوفير فرص تدريبية رائعة

المستويات والمجالات التدريبية للمبادرة

تتضمن مبادرة براعم مصر الرقمية 3 مستويات تدريبية طبقًا للصف الدراسي للتلميذ، حيث أن المستوي الأول خاص بطلاب الصف الرابع الابتدائي، المستوي الثاني خاص بطلاب الصف الخامس الابتدائي، المستوي الثالث خاص بطلاب الصف السادس الابتدائي،

المستوي الأول (أساليب البرمجة)

يهدف هذا المستوي في مبادرة براعم مصر الرقمية إلي توفير مقدمة عامة علي مختلف علوم الكمبيوتر وكذلك مفاهيم البرمجة للصغار، يتم تغطية الأساسيات البرمجية مثل تسلسل البرنامج والأحداث والشروط، بالإضافة الي تعريف الخوارزميات، والاختلاف بين الاجهزة والبرمجيات، بعد الانتهاء من المستوي الأول سيكون لدي الطالب أساس قوي وشامل في البرمجة وسيكون قادر علي إنشاء التطبيقات المختلفة مثل تطبيقات الهواتف الحمولة والألعاب.

هذا المسار يستهدف طلاب الصف الرابع الابتدائي، سيكون الطالب بعد ذلك المستوي قادر علي التميز بين مختلف الأجهزة والبرمجيات، من المقررات التكنولوجية التي يدرسها الطالب:

Coding Fundamentals

Introduction to Game Development

Introduction to Mobile App Development

تقوم شركات التكنولوجيا الرقمية بتقديم خدمات التدريب بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإدارة جلسات مباشرة مع الطلاب من خلال شبكة الإنترنت، يتم تقديم إرشاد كامل من قبل مدرب معتمد ومتخصص، مما يسمح للطالب بالتعلم بشكل رائع وتحفيزي.

يتم التدريب الأون لاين اسبوعيًا عن طريق تقديم المحاضرات لمجموعة صغيرة من الطلاب مكونة من 5 تلاميذ ويبدأوا بالتعرف علي بعضهم البعض والتعرف علي مدربهم، يقوم المدرب بتفعيل خيار مشاركة الشاشة ليري ما يقوم به الطلاب أثناء التدريب لتوجيههم بشكل صحيح، يمكن للطلاب التفاعل مع بعضهم ومع المدرب عن طريق الدردشة والميكروفون.

لا يقتصر الأمر في مبادرة براعم مصر الرقمية علي التدريب الأسبوعي عبر الانترنت، بل يتوجب علي الطلاب حضور محاضرات عملية مع المدرب المتخصص في إحدى مراكز التدريب المخصصة في كل محافظة، يتم تخصيص تلك المحاضرات للتدريب العملي علي النظريات التي تم دراستها ومساعدة الطلاب والإجابة علي كافة أسئلتهم بشكل أفضل، يتم تدريب الطلاب علي مشاريع فعلية لتطبيق النظريات بشكل عملي في أرض الواقع.

المستوي الثاني (مقدمة في الذكاء الاصطناعي)

يركز المستوي الثاني من مبادرة براعم مصر الرقمية علي توفير نظرة شاملة علي اخر تطورات الذكاء الاصطناعي وكيفية عمله وتطبيقاته المختلفة، سيتعلم الطلاب أيضًا أساسيات البرمجة القائمة علي النصوص عن طريق استخدام انواع مختلفة من لغات البرمجة، بعد نهاية هذا المستوي سيكون لدي الطالب فهم كامل للذكاء الاصطناعي وتعلم الالة وكذلك البرمجة الاساسية، وسيتمكن من برمجة تطبيقات تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل تطبيقات الدردشة الالية.

يستهدف هذا المسار طلاب الصف الخامس الابتدائي ويجب علي الطالب بعد انتهاء هذا المستوي ان يكون قادرًا علي:

فهم الأساسيات الخاصة ببرمجة الذكاء الاصطناعي

معرفة أكثر عمقًا عن اللغة البرمجة Python

تطوير تطبيقات المحادثة بالذكاء الاصناعي

المقررات الخاصة بهذا المستوي:

Introduction to Artificial Intelligence (AI)

Python Fundamentals

Introduction to Chatbot Development (AI)

في هذا المستوي كذلك يتم إجراء محاضرات للطلاب عبر الانترنت تمامًا مثل المستوي الأول، وكذلك أجراء مقابلات اسبوعية مع الطلاب للتدريب العملي والاجابة علي أسئلتهم، سيقوم الطلاب بتطبيق النظريات التي تعلموها علي مشاريع حقيقية.

المستوي الثالث (تطوير الألعاب)

في هذا المستوي من مبادرة براعم مصر الرقمية سيتعلم الطالب البرمجة من اجل تطوير الألعاب باستخدام المحرك Godot، سيتعلم الطالب الشروط والمتغيرات والقوائم الأساسية لادارة البيانات، بعد ذلك سيكون لدي الطالب فهم قوي لمافهيم البرمجة لتطوير الألعاب ثنائية وثلاثية الأبعاد، وكذلك الرسوم المتحركة.

يستهدف هذا المسار طلاب الصف السادس الإبتدائي، وبعد الانتهاء من هذا المستوي سيكون الطالب قادر علي:

فهم أساسيات البرامجة اللزمة لتطوير الألعاب

أساسيات برمجة الأألعاب ثنائية وثلاثية الأبعاد

تطوير أنواع مختلفة من الألعاب

المقررات الخاصة بهذا المستوي:

Introduction to Game Development with Python

2D Game development

3D Game development

كما في المستويان الأول والثاني، يتم توفير المحاضرات عبر الانترنت بالاضافة الي التدريب الفعلي الأسبوعي في مراكز المحافظات المختلفة، ويقوم الطلاب ببناء مشاريع فعلية للتدريب علي النظريات التي تم دراستها أثناء المستوي.

أهم المهارات التي يتكسبها الطالب من المنحة

يقوم الطالب في مبادرة براعم مصر الرقمية بالتدريب علي الكثير من المهارت الشخصية والمهارات الحياتية، يتعلم الطالب مهارات التواصل الفعال مع زملاءه مع معلميه، كذلك يتعلم إدارة الوقت والتعاون مع فريق لوصول لأهداف مشتركة، مهارات التخطيط والقيادة، التحليل النقدي والتفكير الإبداعي لحل المشاكل.

نظام التدريب في مبادرة براعم مصر الرقمية

اللغة الرسمية للتدريس هي الإنجليزية، ولكن يتم الشرح باللغتين العربية والانجليزية، تبدأ المنحة فيالعام الدارسي الذي تم التدقيم فيه وتستمر حتي الصف السادس الابتدائي فقط، مدة المنحة في العام الدراسي الواحد 5 شهور تنقسم إلي 4 شهور دراسة مع شهر واحد اجازة صيفية، 75% من التدريب يكون اونلاين من البيت ال 25% الباقية تكون في مراكز التدريب المعتدة في المحافظات.

يجب علي الطالب حضور الجلسات عبر الانترنت بالإضافة إلي حضور الجلسات التطبيقية فيمراكز التدريب، كذلك يجب علي الطلاب اجيتايز الاختبارات الدورية وتنفيذ المشاريع المطلوبة منهم، أيام التدريب لا تتعرض إطلاقًا مع مواعيد الدراسة او الامتحانات حيث يتم ايقاف التدريب في ايام الامتحانات.

يتم الإعلان عن جدول الترديب الدراسي بعد قبول الطالب، ويجب علي الطالب الالتزام بالحضور بحيث لا تقل نسبة مشاركته عن 85%، لا يجوز للطالب الانسحاب من المنحة الا في حالة الظروف الطارئة، يتم تقييم الطلاب بشكل دوري منتظم ويتم منح الطالب شهادة حضور معتمدة بعد اجتايز جميع الاختبارات.

طريقة التسجيل في المبادرة

ينبغي على المتقدمين تحضير نسخ إلكترونية من الملفات المطلوبة، والتي يمكنك معرفتها من هنا، ليتم إرفاقها عند التسجيل.

قم بالدخول إلى صفحة (إنشاء حساب جديد) من القائمة الرئيسية (التسجيل) أو من الصفحة الرئيسية مباشرة.

انقر على (تسجيل جديد) واختر بين تلاميذ التربية والتعليم أو تلاميذ الأزهر.

يمكن التسجيل فقط باستخدام بريد إلكتروني من أحد الأنظمة التالية: Hotmail، Live، أو Outlook.

اتبع خطوات التأكيد للبريد الإلكتروني المسجل للتحقق من صحته وصلاحيته، وذلك عن طريق إرسال كود للتعريف عليه.

اذا كنت تريد تأمين مستقبل أولادك من أجل مواجبة التطور الرهيب في العالم الرقمي والتكنولوجي في وقتنا الحالي، فيتوجب عليك حتمًا استغلال تلك الفرصة الرائعة والتسجيل في المنحة، فمع التطور التكنولوجي الهائل في عالم الذكاء الصناعي والبرمجة سيتم توفير الكثير من الفرص الرائعة من الوظائف في المستقبل والتي ستكون بانتظار من هو مستعد لها.