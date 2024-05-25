تكنولوجيا: أجهزة Nest الجديدة على وشك الوصول.. ولكن هل Gemini مستعد لها؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - منذ أكثر من عام، أوضحت جوجل أن هذا هو “عصر Gemini” للشركة. مع ما يبدو أنه نهضة في أجهزة Nest في الأفق، أين تتناسب أجهزة جوجل المنزلية مع عصر Gemini؟

تضع جوجل تركيزها الكامل على تطوير الذكاء الاصطناعي، وليس هناك أي قدر من الانغماس في وسائل التواصل الاجتماعي من شأنه أن يدفعها إلى التراجع.

حتى مساعد جوجل، الذي كان في السابق المنتج الرئيسي للشركة للمنزل الذكي والأجهزة المحمولة، بدأ يتم استبداله بـ Gemini.

بالنسبة لأصحاب هواتف Pixel وأجهزة أندرويد الأحدث الأخرى، يمكن لـ Gemini أن يتولى مهمة مساعد جوجل، على الأقل إلى حد معين.

عندما ظهر آخر مرة دعم جوجل المرتقب لـ Gemini على جهاز Pixel Tablet، وجدنا أن استدعاء “Hey Google” نفسه يمكنه استدعاء Gemini أو Assistant، اعتمادًا على ما إذا كان جهازك اللوحي في وضع الإرساء أم لا.

أضف إلى ذلك حقيقة أن جهاز Pixel Tablet أصبح الآن متاحًا بسهولة بدون قاعدة الإرساء الذكية المخصصة للمنزل، ويبدو كما لو أن مساعد جوجل في طريقه للخروج.

وفي المنزل الذكي، يتبع Gemini ومساعده نهجًا يشبه فريق العلامات. فإذا طلبت من Gemini على هاتفك شيئًا مثل “قم بتشغيل أضواء غرفة المعيشة“، فسيعمل Gemini مع المساعد لإنجاز المهمة.

وعلى الرغم من نوايا جوجل شبه العالمية تجاه جيميني، إلا أن الشركة لم تناقش علنًا حتى الآن تقديم الإجابات والإجراءات التي تدعمها جيميني إلى مكبرات الصوت أو الشاشات الذكية أو أجهزة التلفاز، تاركة المساعد مسؤولاً.

ومع ذلك، بكل المؤشرات، تستعد جوجل لموجة هائلة من المنتجات المنزلية الذكية التي سيتم إصدارها في العام المقبل أو نحو ذلك.

في العام الماضي، أبلغ موقع 9to5Google عن مكبر صوت Nest Audio جديد، وشاشة Nest Hub Max الذكية، وNest Wifi، و Chromecast مع Google TV (4K)، ومعظمها عبارة عن أدوات مجهزة بمساعد جوجل.

ودخلت جوجل أيضًا في شراكة مع ADT لجلب المزيد من الأجهزة والميزات إلى النظام البيئي Nest/Google Home.

في الوقت الحالي، يقدم Gemini ومساعد جوجل طريقتين متميزتين لتكون “مفيدًا“. يعمل المساعد على Pixel 4 والإصدارات الأحدث بشكل جيد بما يكفي في التعامل مع المهام الموجودة على الجهاز، مثل “تشغيل أغنية Twenty One Pilots على Spotify”. ومع ذلك، إذا قمت بتقديم نفس الطلب إلى Gemini على هاتف Pixel، سيتم إخبارك أنه لا يمكنهمساعدتك.

وفي الوقت نفسه، فإن Gemini قادر على تقديم إجابات شاملة ومنطقية حتى على الأسئلة المعقدة.

في الوقت الحالي، لا يمكنه المساعدة في أي مهام لم يتم إنشاء “امتداد” مخصص لها، على الرغم من تأكيد جوجل مراراً وتكراراً على عزمها أن تصبح Gemini أكثر “فعالية” قي المستقبل.

وعلى الرغم من أن الميزة كانت تسمى في البداية “Assistant with Bard”، إلا أنها حاليًا أقرب بكثير إلى “Gemini مع Assistant”.

ولكن ماذا لو تمكنا من الالتقاء في مكان ما في المنتصف؟ على الهواتف، إذا طلبت من Gemini شيئًا يجب أن يتعامل معه مساعد جوجل بدلاً من ذلك، فإن عملية التسليم هذه تحدث تلقائيًا.

ماذا لو كان بإمكان Nest Audio و Nest Hub Max الجديدين اللذان يجب أن يكونا متجذرين في طبيعة المساعد الموجهة نحو المهام تسليم الأسئلة بسهولة إلى Gemini؟

على سبيل المثال، إذا قلت، “مرحبًا جوجل، قم بتشغيل أصوات المطر“، فيمكن للمساعد المعتاد التعامل مع ذلك دون استخدام الذكاء الاصطناعي.

ولكن إذا سألت شيئًا معقدًا مثل: “مرحبًا جوجل، ما هي الأشياء الممتعة التي يمكنك القيام بها في الداخل في يوم ممطر؟” يمكن للمساعد تمرير السؤال إلى Gemini للحصول على إجابة أكثر تفصيلاً.

وكما أوضح مؤتمر Google I/O 2024، يحتاج كل منتج من منتجات جوجل إلى دمج Gemini (أو الذكاء الاصطناعي بشكل عام) ليظل ملائمًا (للتنفيذيين)،ولكن من الواضح أيضًا أن Gemini ليس متسقًا بدرجة كافية ولا قادرًا بما يكفي على العمل كمركز المنزل الذكي.

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