تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن سعر هاتف Galaxy F55 المرتقب من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم سامسونج للأسواق قريباً هاتفها المتوسط Galaxy F55، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن سعر الهاتف قبل الإعلان الرسمي.

قررت العملاق الكوري تأجيل الإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy F55 إلى يوم 27 من شهر مايو كبديل للموعد الأول في 17 من شهر مايو.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف F55 يتوفر بسعر 240 دولار أو 220 يورو، وأيضاً 360 دولار أو330 يورو.

بينما تشير التسريبات الجديدة إلى أن هاتف Galaxy F55 يأتي بنموذج رئيسي مميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 325 دولار أو 300 يورو.

كما أوضح مصدر التسريبات أن النموذج الأعلى من الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 360 دولار أو 330 يورو، أيضاً يتوفر نموذج أعلى بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 400 دولار أو 365 يورو.

أيضاً إستعرضت سامسونج على موقعها الرسمي مواصفات وتصميم هذا الإصدار الذي يحاكي هاتف Galaxy C55، وأيضاً هاتف Galaxy M55 الذي يتوفر الآن في السوق الهندي.

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