تكنولوجيا: TSMC تبدأ العمل على تطوير معالج Tensor G5 لدعم سلسلة Pixel 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة TSMC في العمل على تطوير الجيل الجديد من رقاقات Tensor، على أن يدعم معالج Tensor G5 هواتف Pixel 10 العام المقبل.

إستبدلت جوجل العملاق الكوري سامسونج في شهر يوليو من عام 2023 الماضي بشركة TSMC لتطوير معالجات Tensor، واليوم تعود أحدث التقارير لتأكيد بدء تطوير معالج Tensor G5 بالفعل من شركة TSMC.

ولقد أوضح التقرير الذي نشر من “The Information” اليوم أن جوجل إستهدفت في البداية إطلاق أول معالج Tensor مخصص بشكل كامل لأجهزة الشركة في 2024، إلا مشروع معالج الشركة الذي عرف ب “Redondo” أفتقر إلى عدد من المميزات.

ومن جديد تبدأ جوجل في التركيز على مشروع جديد لتطوير معالجها الخاص الذي يعرف الآن برمز “Laguna”، والذي ينطلق لاحقاً بعنوان “Tensor G5”.

وتشير التفاصيل الجديدة إلى أن معالج “Tensor G5” سيأتي بعملية تصنيع TSMC بدقة 3 نانومتر والذي يأتي بتصميم أنحف مع كفاءة أعلى في إستهلاك الطاقة.

كما كشفت التسريبات على قدرة الرقاقة القادمة على دعم ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وهي السعة المطلوبة في الذاكرة لدعم تقنيات الذكاء الإصطناعي التوليدي مثل “Gemini Nano”.

أيضاً يؤكد التقرير على أن الرقاقة ستدعم لغة التصميم المميزة لسلسلة هواتف Pixel القادمة من الشركة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول خطط جوجل القادمة لأول الرقاقات المطورة لأجهزة الشركة.

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