«يسرق بياناتكم وأنتم نائمون».. إيلون ماسك يفجر مفاجأة بشأن واتساب

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اتهاما خطيرا لتطبيق "واتساب" بسرقة محادثات المستخدمين.

وكتب ماسك تدوينة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" قال فيها إن واتساب ينقل بيانات المستخدمين الخاصة ليلا.

وأضاف ماسك في مقطع فيديو في تغريدته أن واتساب يتعمد تنشيط ميكروفونات هواتف المستخدمين ليلاً حتى في غرف نومهم لنقل كل هذه البيانات المشفرة إلى خوادم الشركة.

وشكك عدد كبير من مستخدمي "إكس" وبعض الشخصيات المؤثرة الرئيسية في مجال العملات المشفرة في حقيقة تلك المزاعم.

وسأل البعض ماسك عما إذا كان لديه دليل قاطع على اتهام واتساب بتسريب البيانات الشخصية للمستخدمين مثل الصور والمكالمات والرسائل النصية والرسائل الصوتية.

كما أيد الكثيرون ماسك وشاركوه مخاوفه، خاصة أنها تأتي بعد فضيحة شركة آبل، عندما فوجئ مستخدمو هواتف آيفون بظهور الصور القديمة التي حذفوها من هواتفهم منذ سنوات، ما يعني أن الشركة كانت تحتفظ في خوادمها بهذه الصور.