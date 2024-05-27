شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 2 مليار زيارة هذا الشهر.. ثلث سكان العالم يستخدمون ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عام من الثبات، أصبح موقع ChatGPT الخاص بشركة OpenAI يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أكثر من 2 مليار زيارة هذا الشهر، فبعد عام من الركود، يسير برنامج ChatGPT الخاص بشركة OpenAI على المسار الصحيح لتسجيل رقم قياسي جديد لحركة مرور الويب هذا الشهر.

وفي الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مايو، بلغ متوسط عدد الزيارات اليومية لموقع الويب الخاص ببرنامج الدردشة الشهير OpenAI حوالي 77 مليون زيارة وهو في طريقه لتجاوز إجمالي 2.3 مليار زيارة لهذا الشهر، وفقًا لبيانات من شركة تحليلات الويب Sameweb.

وكان الرقم القياسي السابق هو 1.8 مليار زيارة في مايو 2023، واستقرت حركة المرور إلى الموقع حتى وقت سابق من هذا الشهر عندما ارتفعت الأرقام بعد أن أعلنت الشركة عن أحدث طراز رائد للذكاء الاصطناعي وكشفت عن مساعد صوتي جديد.

وقد جذب هذا الإعلان الانتباه بسبب الخلاف الكبير الذي أثاره مع الممثلة سكارليت جوهانسون، التي اتهمت OpenAI بشكل أساسي بسرقة صوتها، ومع ذلك، أدى النموذج الجديد للشركة إلى ارتفاع كبير في إيرادات ChatGPT، التي تقدم للمستخدمين إصدارات مجانية ومدفوعة.

وأدى إطلاق ChatGPT في نوفمبر من عام 2022 إلى إطلاق سباق تسلح للذكاء الاصطناعي بمليارات الدولارات، ومنذ ذلك الحين، تسعى OpenAI إلى تحويل التكنولوجيا الخاصة بها إلى عمل تجاري قابل للحياة بينما تواجه أيضًا منافسة متجددة من جوجل ، التي كشفت الأسبوع الماضي عن نسخة جديدة أكثر قوة من نموذج Gemini AI الخاص بها.

وفي الوقت نفسه، تقدم شركة Meta وشركة Mistral الأوروبية الناشئة للذكاء الاصطناعي بدائل مفتوحة المصدر لـ GPT، وتضغط شركة Anthropic المنافسة على OpenAI بشأن السلامة، وتسعى مايكروسوفت وأبل إلى تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أصغر حجمًا وأرخص يمكن تشغيلها يومًا ما على الهواتف الذكية.

وستحتاج OpenAI إلى تحقيق أكثر من 2 مليار دولار من الإيرادات السنوية التي تحققها حاليًا إذا أرادت تبرير تقييمها البالغ 80 مليار دولار.