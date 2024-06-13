تكنولوجيا: هاتف Infinix Zero Flip يظهر في قاعدة بيانات FCC بقدرة شحن 70W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Infinix لإطلاق أول إصدار للشركة من الهواتف القابلة للطي والذي ينطلق بعلامة Infinix Zero Flip التجارية، ولقد رصد الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات FCC بقدرة شحن 70W.

كشفت التسريبات التي جاءت من منصة FCC عن هاتف Zero Flip وهو أول إصدار من Infinix بتصميم قابل للطي ينافس في الأسواق خلال الفترة القادمة، ومن المتوقع أن تقدم Infinix هذا الإصدار في الأسواق التي تتوفر بها إصدارات الشركة الحالية بالفعل.

ولقد سجل هاتف Infinix Zero Flip في منصة FCC بنموذج رقم X6962، كما توضح التسريبات التصميم المميز لهذا الإصدار القابل للطي بتصميم صدفي.

أيضاً يظهر الهاتف في التسريبات بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت، كما يضم إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية التي تأتي بتصميم رأسي، والتي تأتي في شاشة الغطاء الخارجية إلى اليسار.

وتظهر شاشة الغطاء الخارجي بتصميم مربع كبير، كما أوضحت التفاصيل أن Infinix Zero Flip يأتي باللون الأسود التيتانيوم، ويدعم اثنان من شرائح SIM، وينطلق الهاتف بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 70W.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن هذا الإصدار سيستهدف سوق الهواتف المتوسطة، لذا لن يتضمن رقاقة معالج من الفئة المميزة، ومن المتوقع أن تستمر التسريبات في الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار حتى الإعلان الرسمي.

المصدر