تكنولوجيا: سامسونج تكشف رسمياً عن ساعة Galaxy Watch FE بسعر 199 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج عن إصدار منخفض التكلفة من الساعات الذكية Galaxy Watch FE، والتي تنطلق للأسواق بسعر 199 دولار وتتوفر بدءاً من 24 من شهر يونيو.

تتميز ساعة Galaxy Watch FE الذكية بشاشة Super AMOLED بخاصية اللمس وحجم 1.2 إنش، ودقة عرض 396 في 396 بيكسل.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Exynos W920، وذاكرة عشوائية 1.5 جيجا بايت رام، وتتميز الساعة بسعة تخزين 16 جيجا بايت.

وتدعم سامسونج ساعة Watch FE بقدرة بطارية 247 mAh، كما تنطل الساعة الذكية بنظام Wear OS وواجهة One UI 5.

كما يتميز هذا الإصدار بمعايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، وتنطلق الساعة بدعم مقاومة الماء حتى 5ATM لهذا يمكن للساعة الذكية أن تدعم المستخدمين في الغطس تحت الماء.

أيضاً تأتي الساعة بمعايير MIL-STD-810H العسكرية في المقاومة، وتدعم تقنية البلوتوث 5.3، وWi-Fi، وNFC، وGPS/Glonass/Beidou/Galileo.

وتضم Galaxy Watch FE مستشعر سامسونج BioActive الذي يدعم رصد معدل ضربات القلب، ورصد معدل تخطيط القلب وتأتي أيضاً بمقياس تسارع، ومستشعر الدوران، ومستشعر المغناطيسية الأرضية، ومستشعر الضوء.

كما يمكن للساعة الذكية أن تتبع نشاط المستخدم في أكثر من 100 نمط رياضي، ومن المقرر أن تتوفر في الأسواق بدءاً من 24 من يونيو بسعر 199 دولار.

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