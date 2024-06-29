تكنولوجيا: ‏YouTube Premium يحصل على وظائف وميزات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن تطبيق YouTube عن بعض الميزات الجديدة لمشتركيه المميزين. وعلى ما يبدو، فإن الميزات الجديدة تتوفر لمستخدمي اندرويد في الولايات المتحدة، وسيتم توسيعها لتشمل مستخدمي iOS في الأسابيع المقبلة.

يتضمن ذلك زرًا جديدًا للانتقال للأمام والذي ينتقل تلقائيًا إلى الجزء الأكثر إثارة للاهتمام من الفيديو الذي تشاهده. يتضمن ذلك الذكاء الاصطناعي وبيانات المشاهدة وسيظهر إذا نقرت نقرًا مزدوجًا على مقطع فيديو.

كما تحصل مقاطع YouTube Shorts على وضع صورة داخل صورة (PiP) مما يسمح لك بمشاهدة المحتوى أثناء القيام بمهام متعددة.

شارك موقع YouTube أيضًا أحدث ميزاته التجريبية والتي يمكنك الوصول إليها من خلال زيارة صفحة الميزات التجريبية. يتضمن ذلك التنزيلات الذكية لـ YouTube Shorts والذكاء الاصطناعي للمحادثة الذي يجيب على الأسئلة عبر المطالبات ويقترح محتوى ذي صلة دون مقاطعة الفيديو الخاص بك. يمكن الوصول إلى الذكاء الاصطناعي للمحادثة عبر زر “اسأل” ضمن مقاطع الفيديو المحددة.

وتعتبر صفحة المشاهدة المعاد تصميمها حصرية لمستخدمي الويب في الوقت الحالي. يقول YouTube إنه سيقدم طريقة جديدة ومحسنة للعثور على المحتوى ذي الصلة والتفاعل مع التعليقات.

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