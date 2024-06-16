حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

ابوظبي - سيف اليزيد - تقبّل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه صباح اليوم، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني بهذه المناسبة. وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات من اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، وكبار ضباط القيادة العامة لشرطة أم القيوين، ومن اللواء خالد يُوسُف بن حضيبة، المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب وضباط الإدارة، ومن العميد الدكتور سالم حمد بن حمضة، مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين وضباط الإدارة، داعين العلي القدير أن يمن على سموه بالصحة والعافية وعلى القيادة الرشيدة للدولة بدوام الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والرقي. كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الشيوخ وشيوخ القبائل والمواطنين ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية والاتحادية وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية ورجال الأعمال والتجار بالدولة. وأعرب المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة، داعين المولى العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والأثار، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيوخ، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.