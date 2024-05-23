تحذير عالمي: لا تدخل أي موقع إنترنت لا يحتوي هذه الحروف

محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت شركة «كاسبرسكي» المتخصصة في الأمن الإلكتروني، من برمجية خبيثة تسرق كلمات المرور، من خلال التنكر في هيئة مولد صوت يستخدم الذكاء الاصطناعي.

وقالت كاسبرسكي إن البرمجية تستخدم منصة «GitHub» لتخزين أرشيفات محمية بكلمة مرور كحمولة نهائية. وتحتوي هذه الحمولة على برمجيات تسرق البيانات وكلمات المرور، وتسهل على مجرمي الإنترنت سرقة أنواع مختلفة من البيانات، وتعدين العملات المشفرة، وتحميل برمجيات خبيثة إضافية.

وقال أوليج كوبريف، الخبير الأمني في «كاسبرسكي»: تجلب أدوات الذكاء الاصطناعي فوائد ملحوظة وتحدث ثورة في حياتنا اليومية، لكن يجب على المستخدمين البقاء يقظين. حيث يستفيد مجرمو الإنترنت من تزايد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي لنشر البرمجيات الخبيثة وتنفيذ هجمات التصيد الاحتيالي.

وحالياً، بات الذكاء الاصطناعي يستخدم كطعم منذ أكثر من عام، ولا نتوقع أن يتراجع هذا الاتجاه. وقدم كوبريف بعض النصائح للمستخدمين حتى يتجنبوا مثل هذه المواقف ومنها: كن حذراً عند تحميل البرامج من الإنترنت، خصوصاً إذا كانت من موقع ويب تابع لجهة خارجية.

حاول دائماً تحميل البرنامج من الموقع الرسمي للشركة أو الخدمة التي تستخدمها. وتحقق من أن موقع الويب الذي تقوم بتحميل البرنامج منه شرعي، وابحث عن رمز القفل في شريط العناوين، وتأكد من أن رابط الموقع الإلكتروني يبدأ بـ«https://» للتأكد من أن موقع الويب آمن، واستخدم كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب من حساباتك وقم بتمكين المصادقة الثنائية كلما أمكن ذلك.

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