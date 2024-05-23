الجمعية العامة للأمم المتحدة صوّتت لصالح تخصيص يوم عالمي لإحياء ذكرى مذبحة سريبرينتسا

صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح تخصيص يوم عالمي لتذكر مذبحة سريبرينتسا التي وقعت عام 1995، رغم المعارضة الشديدة من قبل صرب البوسنة وصربيا.
ونال القرار الذي صاغته ألمانيا ورواندا 84 صوتا مؤيدا و19 صوتا معارضا مع امتناع 68 دولة عن التصويت. وبذلك، سيكون يوم 11 تموز "اليوم الدولي للتأمل والتذكر لإبادة 1995 في سريبرينتسا".
وقد حذر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، من أن "تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقب على تخصيص يوم عالمي لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية في سربرنيتسا في البوسنة قد يسبب فوضى سياسية".
وأعلن في قاعة الجمعية قبيل التصويت أن هذا القرار "سيعيد فتح جروح قديمة وسيسبب فوضى سياسية، ليس في منطقتنا فقط بل هنا أيضا".
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