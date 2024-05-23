حزب ميلوني لا يزال في الطليعة بالانتخابات الأوروبية بالرغم من تراجعه

تراجع حزب اليمين المتطرف الذي تتزعمه رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، حسب نوايا التصويت في الانتخابات الأوروبية لكنه لا يزال في الطليعة، وفقاً لآخر استطلاعات الرأي المجازة قبل الاقتراع والتي نشرت الخميس.

وسيحصل حزب فراتيلي ديتاليا الذي أصبح أول حزب في إيطاليا بعد الانتخابات التشريعية في أيلول 2022، على 26,5% من الأصوات بتراجع نقطتين مقارنة بنيسان وفق استطلاع أجراه معهد إيبسوس في 20 و21 أيار على عينة تمثيلية مكونة من ألف شخص لصحيفة «الكورييريه ديلا سيرا».

وحصل الحزب الديموقراطي (يسار الوسط) على نسبة 22,5% بزيادة نقطة واحدة في شهر واحد، تليه حركة 5 نجوم بتراجع نصف نقطة إلى 15,4%.

ويحصل فورتسا إيطاليا الحزب المحافظ الذي أسسه سيلفيو برلوسكوني، على 9,2% من نوايا التصويت بزيادة 0,6 نقطة خلال شهر. وهذه النتيجة ستجعل حزب فورتسا ايطاليا ثاني حزب في ائتلاف المحافظين المتشدد الحاكم متقدماً على حزب الرابطة المعادي للمهاجرين بزعامة ماتيو سالفيني الذي حصل على 8,6% من الأصوات، بزيادة أكثر من نقطة خلال شهر.

ووفقاً لهذا الاستطلاع قد يتجاوز حزبان آخران عتبة 4% من الأصوات اللازمة ليمثلان في البرلمان الأوروبي، حصل حزب أليانزا فيردي سينيسترا (AVS) حزب يساري صغير مناصر للبيئة على 4,6% من نوايا التصويت بينما حصل حزب الوسط «ستاتي اونيتي ديوروبا» على 4,1%.

ويحظر في إيطاليا إجراء استطلاعات الرأي خلال الأسبوعين السابقين للانتخابات الأوروبية المقررة يومي 8 و9 حزيران.

ونشر موقع «يوترند»، الخميس، متوسطاً مرجحاً لنحو 15 استطلاعاً أجرتها معاهد عدة في إيطاليا بين 9 و22 أيار مع نتائج متقاربة من نتائج «إيبسوس».

وسيحصل حزب فراتيلي ديتاليا على 27,2% من نوايا التصويت والحزب الديمقراطي على 21% وحركة 5 نجوم على 15,9% وحزب الرابطة على 8,7% وفورتسا ايطاليا على 8,5% وفقاً لهذا المتوسط.