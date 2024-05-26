صوتت سينثيا لصالح نيلسون مانديلا" الآن هي تتخلى عن خلفائه"

ياسر رشاد - القاهرة - كانوا أشخاص ظل، يتجاوزون ضوء الحرائق الصغيرة في فجر الشتاء، لم يكن هناك أي تلميح بعد ذلك إلى أنني كنت على وشك مواجهة واحدة من أكثر المعالم السياحية غير العادية في وقتي في جنوب إفريقيا، سرد أصدقاء مانديلا عقب وصوله كيب تاون.

خيبة أمل في الحزب الحاكم بجنوب افريقيا

في هذا الجزء من البلاد ، الشتاء هو موسم بارد وجاف يحرق اللون البني، الأرض صلبة مثل الصوان وعندما تهب الرياح عبر السهول ، يغطي الغبار واضعي اليد وكل ما يحملونه.

كنت أسمع الحفر، واقتربت رأيت امرأة تخترق الأرض. كان رجال ونساء آخرون في الجوار يفعلون الشيء نفسه.

كان لديهم أدوات حديقة قديمة وسواطير وقطع من الحجر وأي شيء لعمل ثقوب وضعوا فيها قطعا من البلاستيك والقصدير والخشب.

سألت المرأة ماذا تفعل، قالت لي: "نحن نخفي أكواخنا.

كان هذا معسكرا عشوائيا خارج جوهانسبرغ في عام 1994 حيث كانت جنوب إفريقيا تستعد للتصويت في أول انتخابات غير عنصرية.

إن رؤية هذا التصويت في أمة تعرضت لوحشية الفصل العنصري كان بمثابة مشاهدة لحظة مذهلة في قصة الإنسانية. والواقع أن الناخبين الأوائل وأغلبهم من كبار السن الذين أدلوا بأصواتهم بهدوء دفعوا التاريخ إلى الأمام بلا هوادة.

بعد ثلاثين عاما ، أصبحت جنوب إفريقيا دولة مختلفة تماما، لقد صمدت الديمقراطية، لقد ذهب الخوف والوحشية العنصرية في الماضي.

لكن هناك خيبة أمل واسعة النطاق من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في السلطة منذ أن أصبح نيلسون مانديلا أول رئيس أسود للبلاد.

في ذلك الوقت ، أخبرتني المرأة التي تخفي كوخها أن اسمها سينثيا مثيبي. بقيت قصتها معي لأكثر من 30 عاما.

مع شروق الشمس ، اختفى المخيم العشوائي تدريجيا تحت الأرض، قبل ساعة واحدة، كان هناك مجتمع من عشرات الأكواخ والخيام الواهية. الآن لم يكن هناك سوى أشخاص ، ملفوفين في البطانيات ، يجلسون حول النيران.

كان الأطفال الذين يرتدون زيهم المدرسي يتجهون في اتجاه الطريق الرئيسي، على بعد حوالي ميل واحد وراء الحقول. بغض النظر عن التدهور الذي عانوا منه هنا ، قاتل الآباء لإعطاء صغارهم التعليم.

كان لدى سينثيا سبعة أطفال في ذلك الوقت ، واعتنت بهم بمفردها. خرج زوجها من العائلة قبل عدة سنوات ولم يسمع عنه منذ ذلك الحين.

كل يوم كانت هي وواضعو اليد الآخرون يدفنون منازلهم حتى لا يتم تجريفها من قبل الحكومة.

وفي كل مساء كانت سينثيا تعود ، وتحفر منزلها وتنام هناك مع الأطفال، كانوا قد تعرضوا للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، لكنهم عادوا، لم يكن هناك مكان آخر نذهب إليه.

أريد أن أعيش في منزل جميل مع أطفالي لأنني أعاني. أريد أن أكون مثل البيض، أنا أعاني لأنني سوداء"، قالت في ذلك الوقت، أطعمت سينثيا عائلتها من خلال العمل في مكب للقمامة ، وجمع علب الصفيح التي باعتها مقابل مبلغ زهيد. يكفي فقط للحفاظ على الحياة على هامش الوجود.

في السرد المتكشف لحياتها قصة الملايين من أفقر الناس في جنوب أفريقيا.

ولدت في مزرعة مملوكة للبيض في عام 1946 - قبل عامين من وصول القوميين الأفريكانيين إلى السلطة والبدء في تنفيذ سياسة الفصل العنصري.

تم كتابة التمييز العنصري في القانون، كل جانب من جوانب حياة غير البيض - من أين يمكنهم العيش ، وما هي الوظائف التي يمكنهم القيام بها ، ومن يمكنهم الزواج - تم مراقبته بوحشية من قبل الحكومة البيضاء. التعذيب والاختفاء والإذلال اليومي يطارد حياة السود.

في ظل ما يسمى بالفصل العنصري الكبير، كانت الدولة تلقي بملايين السود في "أوطان" قبلية قاحلة حيث حصلوا على استقلال اسمي.

في الواقع ، تم التخلي عنهم للفقر تحت حكم القادة المحليين المستبدين، ثم كانت هناك القوانين التي بموجبها تم تصنيف الناس عنصريا.

تضمن أحد اختبارات السباق دفع قلم رصاص عبر شعر الشخص. إذا جاء من دون عائق تم تصنيفهم باللون الأبيض، إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد تم إلقاؤهم في عالم التمييز العنصري.

واحدة من ذكريات سينثيا العديدة المؤلمة عن الفصل العنصري هي الوقت الذي قضته في العمل كخادمة في منزل أبيض في جوهانسبرغ.

عرضت عليها بعض بقايا الطعام وبدأت في تناوله من طبق يملكه أصحاب عملها. "أخبرتني سيدة المنزل أنه لا ينبغي لي أبدا أن أفعل ذلك ، أن آكل من نفس الطبق مثلهم. كان الأمر كما لو كنت ، "قالت لي.

كانت سينثيا مثيبي واحدة من عشرات الملايين الذين وعدهم نيلسون مانديلا بأرض المساواة والعدالة بعد إطلاق سراحه من السجن في عام 1990.

في خطاب قبوله جائزة نوبل بعد ثلاث سنوات ، تحدث زعيم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي عن أن جنوب إفريقيا أصبحوا "أطفال الجنة".

مع دخول جنوب إفريقيا الأيام الأخيرة من حملتها الانتخابية لعام 2024 ، توجهت إلى قلب المناطق الريفية في شمال غرب البلاد لرؤية سينثيا ، بعيدا عن مخيم إيفوري بارك العشوائي حيث التقينا لأول مرة.

المصدر:بي بي سي