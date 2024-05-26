استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مركز إيواء شمال قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم، جراء قصف من الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة النزلة في منطقة الصفطاوي بجباليا شمال قطاع غزة كان بداخلها مئات النازحين.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أنه تم انتشال عشرة شهداء وعشرات الجرحى من داخل مدرسة النزلة والتي تعد مركز إيواء للنازحين، إثر قصف إسرائيلي استهدف المدرسة بشكل مباشر، يترافق هذا القصف العنيف مع مواصلة دبابات الاحتلال التوغل في عمق مخيم جباليا وتدمير مربعات سكنية كاملة على رؤوس الأطفال والنساء، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد منهم.