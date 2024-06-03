شكرا لقرائتكم خبر عن تهديدات وتحذيرات روسية لأمريكا.. ما السبب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا، إذ هددت روسيا اليوم الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية بـ "عواقب" ما وصفته بالتشويش على نظام الإنذار المبكر للصواريخ الروسية.

وتردد مؤخرًا أنه ناجم عن الهجمات الأوكرانية الأخيرة، فيما حذر نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف من أن روسيا قد ترد "بشكل غير متماثل" على هجمات أوكرانيا ضد المنشآت العسكرية، مع تأثر الولايات المتحدة بالعواقب. تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا وأوضح ريابكوف، أن هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها نظام كييف تخريب الأداء الطبيعي لآليات الربط المهمة في منظومتنا العسكرية ومن بينها تلك الموجودة في النطاق الاستراتيجي.

واتهم الولايات المتحدة بالتصرف "بشكل غير مسؤول" عبر إخفاقها في منع مثل هذه الهجمات الأوكرانية.

وفي نهاية مايو الماضي، ظهرت صورا لمنشأة رادار لحقت بها أضرار في "أرمافير" جنوبي روسيا، ومن الممكن أن تكون الأضرار ناجمة عن هجوم أوكراني بطائرة مسيرة. هجوم على نظام رادار روسي وكانت هناك أيضا مؤشرات على هجوم على نظام رادار روسي كبير آخر بالقرب من "أورينبورج" في جنوب جبال الأورال.

يشار إلى أنه من المفترض أن ترصد الأنظمة عمليات إطلاق الصواريخ على بعد آلاف الكيلومترات.

وقد يؤدي إخفاقها إلى إضعاف قدرة روسيا على اكتشاف الصواريخ المهاجمة العابرة للقارات.