حرب غزة بيومها الـ254.. كتائب القسام تعلن قتل 11 جندياً إسرائيلياً في يوم عرفة

المنامة - ياسر ابراهيم - دخلت الحرب على غزة يومها الـ254 وسط تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في القطاع المحاصر ومحاولات توغل في محور مخيم تل السلطان غربي مدينة رفح (جنوب)، وذلك بعد يوم من كمائن نوعية للمقاومة أوقعت خسائر فادحة في صفوف جيش الاحتلال.

ويركز جيش الاحتلال عملياته البرية في رفح على المحور غرب المدينة، وهي المنطقة التي شهدت تفجير كتائب القسام لمدرعة "النمر" الإسرائيلية المصفحة، ما أدى إلى مقتل 8 جنود، السبت.

وفي شمال القطاع أعلن الجناح العسكري لحركة حماس إيقاع قوة إسرائيلية في كمين ألغام عند مفترق النابلسي الذي شهد سابقاً مجزرة إسرائيلية استهدفت حشداً من الفلسطينيين الساعين للحصول على الطحين من شاحنات المساعدات الإنسانية.

على الصعيد السياسي، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان السبت إن قطر ومصر تعتزمان في إطار جهود الوساطة التواصل مع قيادات حركة حماس قريباً لمعرفة ما إذا كان هناك سبيل للمضيّ قدماً في مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن أخيراً.

العربي الجديد