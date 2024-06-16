موقوفون احتجزوا 2 من موظفي مركز الاحتجاز كرهائن في مقاطعة روستوف الروسية

أعلن المكتب الرّئيسي الإقليمي لدائرة السّجون الفيدراليّة الرّوسيّة، في بيان، أنّ "موقوفين في مركز الاحتجاز التّابع لدائرة السّجون الفيدراليّة الرّوسيّة في مقاطعة ​روستوف​، قاموا باحتجاز اثنين من موظّفي المركز كرهائن"، مشيرًا إلى أنّ "المفاوضات جارية لإطلاق سراح الرّهائن، حيث طوّقت الشّرطة مركز الاحتجاز".

أوضح مصدر لوكالة "سبوتنيك" الرّوسيّة، أنّهم "مسلّحون بفؤوس مدبّبة وهراوات مطاطيّة، وليس لديهم أسلحة ناريّة"، لافتًا إلى أنّه "تمّ احتجاز ضابط العمليّات وآمر السّجن المشرف كرهائن، وأنّ المتّهمين يطالبون بالنّقل وإتاحة الفرصة لهم لمغادرة مركز الاحتجاز الاحتياطي".