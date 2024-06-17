يزبك: غطرسة وتوعد العدو وأسياده لن يغير قناعتنا

أكّد رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك، خلال إلقائه خطبة عيد الأضحى في مسجد الإمام علي في بعلبك، أن "الكيان الإسرائيلي زُرع في قلب هذه الأمة ليشوهها ويشوه هذا الاسلام، هؤلاء أرادوا أن يقضوا على هذا الإسلام، يريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ولقد شاهدتم بالأمس كيف كان شعب غزة الأسطوري يؤدي صلاة العيد بالتهليل والتكبير والتوجه إلى الله، فوق الدمار والخراب. وكذلك اليوم يشهد جنوبنا وقرانا الأمامية، رغم كل الدمار، إقامة صلوات العيد، الناس تخرج من بيروت إلى الجنوب لتأدية فريضة صلاة العيد فوق الدمار وعند المقابر، ليؤكدوا التزامنا بأسلامنا وديننا، في مواجهة هذا العدو الاسرائيلي".

وأردف: "هذا العدو مهما حاول وتغطرس وتجبر، ومهما توعد هو وأسياده، فإن ذلك لا يغير من قناعتنا، لأننا كإبراهيم، سنواجههم ونكسر أصنامهم، ونكسر كل القوى التي تدعمهم، لأن ولينا هو الله عز وجل ومن كان وليه الله فهو المنتصر".

واعتبر ان "اليوم هو يوم الامتحان، ويوم الإختبار، هو يوم امتحان الذين يدعون الإنتماء إلى الاسلام، وهذا اليوم هو يوم اختبار أين هم هؤلاء من قضية فلسطين".

وأضاف يزبك: "التكبير والتهليل والصلاة ينبغي أن يكون فيها مقاومة لهذا العدو، حتى في عرفة لا بد من البراءة من المشركين، من الجبابرة ومن الطواغيت، لا كما يزعم بعض من يعتلي المنابر ويحرم الدعاء للشعب الفلسطيني، اي مسلم هذا وإلى من ينتمي؟ إنها إسرائيل التي دخلت الى قلوب هؤلاء الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، أولئك يؤمنون بأن معيشتهم عند أميركا وعند الاستكبار".