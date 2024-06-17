أوكرانيا تدلي ببيان عن الوضع على جبهات القتال

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت أوكرانيا، اليوم الاثنين، أن روسيا كثفت هجماتها على الجبهة الشرقية "لإنهاك القوات الأوكرانية إلى أقصى حد"، قبل وصول المساعدات العسكرية الغربية، ولا سيما الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16".

في الأشهر الأخيرة، حققت القوات الروسية مكاسب في منطقتي دونيتسك وخاركيف الحدوديتين، مستفيدة من نقص العديد والعتاد الذي تعاني منه أوكرانيا.

وقال أولكسندر سيرسكي قائد الجيش الأوكراني، على تطبيق "تلغرام"، إن "قيادة القوات الروسية تبذل حاليا كل ما في وسعها لزيادة وتوسيع حدة الأعمال القتالية من أجل إنهاك قواتنا إلى أقصى حد".

وأضاف أن موسكو تدرك أن "الوقت يلعب" لصالح كييف، مع اقتراب وصول "كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات" من حلفائها، ومن بينها طائرات "إف-16"، والتي من المفترض أن تعزز الدفاع الجوي الأوكراني.

وأشار قائد الجيش الأوكراني إلى أن القوات الروسية تركز عملياتها في محيط "كوبيانسك وبوكورفسك وكوراخوفي وفريميفكا" على الجبهة الشرقية، فيما تتواصل "المعارك الطاحنة" في الشرق والجنوب.

ويطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، منذ أشهر، من حلفائه الغربيين تزويده بأنظمة دفاع جوي للتصدي لمئات الطائرات المسيّرة والصواريخ.

تحتاج أوكرانيا من "120 إلى 130" مقاتلة من طراز "إف-16"، حسبما أعلن زيلينسكي في مايو الماضي في مقابلة صحافية.