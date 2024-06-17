حماس تدين تدمير قوات الاحتلال لصالات المسافرين في معبر رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، على تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي، لصالات الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، قائلة، إن "إقدام جيش الاحتلال على إحراق مبنى المغادرة في معبر رفح عمل إجرامي".

وقالت حماس، إن تدمير صالات المغادرة تأتي في إطار حرب الإبادة المتواصلة على أهالي قطاع غزة.

وطالبت حماس، باتخاذ إجراءات لمحاسبة قادة الاحتلال على تدمير منشأة مدنية دون مبرر واضح.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، قد أدان في وقت سابق، تدمير صالات المسافرين، بمعبر رفح، محذرًا من الانخداع بمسألة الهدنة المؤقتة في جنوبي قطاع غزة.