سلوفاكيا: عضوية أوكرانيا في حلف الناتو سابق لأوانه

ياسر رشاد - القاهرة - صرح الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني بأن الحديث عن عضوية أوكرانيا في حلف الناتو سابق لأوانه، مشيرا إلى أنه قد يؤدي في الوقت الحالي إلى تفاقم الوضع المتوتر أصلا.

وقال بيليغريني في مقابلة مع قناة "ماركيزا" التلفزيونية السلوفاكية: "من المرجح أنني سأقول (في قمة الناتو القادمة في واشنطن).. إنه من السابق لأوانه اليوم إجراء حوار مبدئي حول عضوية أوكرانيا المستقبلية في حلف شمال الأطلسي، وأعتقد أن هذا سيزيد من تفاقم الوضع المتوتر بالفعل".

وكان رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو قد صرح في وقت سابق، أنه سيعرقل عضوية أوكرانيا في حلف الناتو لأن ذلك يعني بداية حرب عالمية ثالثة.

وأعلنت المندوبة الأمريكية لدى حلف الناتو، جوليان سميث، في وقت سابق أن الحلف سيمنح العضوية لأوكرانيا بعد إجراء إصلاحات وانتهاء النزاع مع روسيا وبشرط موافقة جميع الحلفاء على قبولها.

وفي سبتمبر 2022، تقدمت أوكرانيا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على أساس معجل، وقد أكدت المنظمة نفسها مرارا أن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أمر مستحيل بينما لا تزال أوكرانيا في حالة صراع.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن كييف تحاول الضغط على دول "الناتو" بشأن مسألة تلقي دعوة للانضمام إلى الحلف.

وحذر من أن انضمام أوكرانيا المحتمل ستكون له عواقب سلبية للغاية على الأمن الأوروبي وسيتطلب ردا حازما من روسيا.

ولفت بيسكوف إلى أن توجه كييف نحو الانضمام للحلف كان واحدا من أسباب بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن أوكرانيا لم تتم دعوتها للانضمام إلى الناتو لأن هناك أطماعا بين أعضاء الحلف، وخصوصا بولندا، بالسيطرة على المناطق الغربية من أوكرانيا، في حين أن دعوة كييف للانضمام إلى الناتو ستتطلب الاعتراف بالحدود الأوكرانية الحالية.

"بترا": الأردن يثمن تنظيم مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا ويرفض الانضمام للبيان الختامي

أوردت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الأردن الذي كان قد شارك في المؤتمر الذي نظمته الحكومة السويسرية بشأن السلام لأوكرانيا يومي 15 و16 يونيو الجاري، أبلغ الجانب السويسري تثمينه تنظيم المؤتمر ودعمه لتطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية؛ وبما في ذلك أوكرانيا؛ لكنه لا يرغب بالانضمام إلى البيان الختامي الصادر عن المؤتمر.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع - لم تسمه - القول إن الخليج 365 الأردني الذي شارك في المؤتمر أبلغ الحكومة السويسرية رسميا بذلك، رغم تأييده لعدد من جوانب البيان المشترك الذي يؤكد أهمية تحقيق السلام العادل والدائم؛ وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة وأهمية التمسك بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما أكد الأردن تطلعه إلى العمل مع كل الشركاء في المجتمع الدولي؛ لضمان تطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وفق معايير واحدة على جميع الشعوب والدول وحالات الصراعات؛ وبما يحقق العدالة والاستقرار والسلام للجميع.