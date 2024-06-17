قوى الأمن عممت أوصاف جثة امرأة مجهولة الهويّة تعرّضت لحادث صدم على أوتوستراد البوار

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بيان، بانه "بتاريخ 14-06-2024، تعرّضت إحدى السيّدات لحادث صدم على أوتوستراد البوار – المسلك الغربي، ما أدّى إلى وفاتها على الفور. وقد جرى نقل الجثّة إلى برّاد مستشفى مركز كسروان الطبي. علمًا أنّ السيّدة المتوّفاة في العقد الثالث من العمر تقريبًا، متوسطة القامة، نحيلة البنية، ذات بشرة سمراء، عيناها بنّيّتان، شعرها كستنائي اللون أملس وطويل، لديها وشم قلب باللون الأحمر بداخله وردة على يدها اليسرى أسفل المعصم".

ولفتت الى انه "بناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويها أو ممن يعرف عنها شيئًا، إبلاغهم الحضور الى مكان تواجد الجثّة، والاتصال بمفرزة سير جونية في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 934217-09، تمهيدًا لاستلام الجثة".