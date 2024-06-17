أمين عام حلف الأطلسي: أكثر من 20 دولة ستنفق 2 بالمئة على الأقل على الدفاع في 2024

اشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الى إن أكثر من 20 دولة عضوا ستحقق هدف الحلف المتمثل في إنفاق اثنين بالمئة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام.

وأوضح ستولتنبرع خلال حديثه مع مركز "ويلسون سنتر" للبحوث، أن عدد الدول الأعضاء التي تحقق هدف الحلف بإنفاق اثنين بالمئة أكثر من عددها قبل خمس سنوات الذي كان أقل من 10 دول.