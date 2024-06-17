اشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الى إن أكثر من 20 دولة عضوا ستحقق هدف الحلف المتمثل في إنفاق اثنين بالمئة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام.
وأوضح ستولتنبرع خلال حديثه مع مركز "ويلسون سنتر" للبحوث، أن عدد الدول الأعضاء التي تحقق هدف الحلف بإنفاق اثنين بالمئة أكثر من عددها قبل خمس سنوات الذي كان أقل من 10 دول.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين عام حلف الأطلسي: أكثر من 20 دولة ستنفق 2 بالمئة على الأقل على الدفاع في 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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