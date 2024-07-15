السعودية تواصل عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الغذائية على قطاع غزة

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وجرت اليوم عملية للإنزال الجوي للمواد الغذائية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة التي يتواجد فيها مئات الآلاف من النازحين، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية "الجيش العربي" ؛ بهدف كسر إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المعابر الحدودية.
يأتي ذلك امتدادًا للدور التاريخي المعهود للمملكة بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
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