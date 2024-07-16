حملة بايدن تندّد بترشيح ترامب لفانس لمنصب نائب الرئيس: فانس وترامب يريدان زيادة الضرائب

اتّهم الرئيس الأميركي جو بايدن المرشّح لولاية ثانية جيمس ديفيد فانس الذي اختاره دونالد ترامب مرشحا لمنصب نائب الرئيس في حملته الرئاسية، بأنه يحابي الأثرياء، في حين وصفته حملة المرشّح الديموقراطي بأنه "متطرّف" ومناهض للإجهاض.

وشدّد الرئيس الاميركي في تصريح له، على أن فانس وترامب "يريدان زيادة الضرائب على أسر الطبقة المتوسطة مع تعزيز التخفيضات الضريبية للأغنياء"، في حين ندّدت حملة بايدن بفانس ووصفته بأنه "متطرّف" و"ينكر نتيجة انتخابات 2020، ويدعم حظر الإجهاض على مستوى البلاد".