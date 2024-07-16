جريحان إثر حادث صدم على طريق عام بدنايل

نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٠:٥٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٧/١٥ جريحين الى مستشفى رياق أصيبا جراء تعرضهما لحادث صدم وقع على طريق عام بدنايل - بعلبك.

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