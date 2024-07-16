درجات الحرارة تعود للارتفاع بسبب تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس صيفي معتدل على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية، على ان تعود درجات الحرارة للارتفاع بسبب تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية اعتباراً من الاربعاء.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين ٢٤ و ٣٢، طرابلس بين ٢٣ و ٣١، وفي زحلة بين ١٨ و ٣٤ درجة .

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات المتوسطة تسوء معه الرؤية أحيانًا.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وشمال البلاد حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وترتفع نسبة الرطوبة على الساحل ويزيد الشعور من الحر.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر.

الجمعة: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر ساحلاً.