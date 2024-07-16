مصطفى حمدان زار مقر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: فلسطين هي المنقذ من كل آثامنا

زار أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين -"المرابطون"، العميد مصطفى حمدان مع وفد ضم الأمين المساعد فؤاد حسن ومسؤول العلاقات العربية محمد قليلات وعضو الهيئة القيادية مصطفى الحسن، مقر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، حيث التقوا ممثل الجبهة في لبنان أبو كفاح غازي، وقدموا واجب الاحترام والتقدير في ذكرى ارتقاء القائد الرمز أحمد جبريل أبو جهاد.

واعتبر حمدان، أن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة والمرابطون يحملون الهم القومي والوطني ذاته، مستعرضا مع الجبهة الخطوط العريضة التي تبقي أهلنا وشعبنا في فلسطين وعلى امتداد الوطن العربي في جهوزية تامة، لتحقيق الهدف والمسار والمصير الواحد وهو تحرير فلسطين، كل فلسطين".

وأكد أن "الحل لخروج أمتنا العربية من أزمتها من المحيط إلى الخليج العربي، هو العودة إلى القضية الأساس بتحرير فلسطين من العدو اليهودي التلمودي".

ورأى أن "فلسطين هي المنقذ من كل آثامنا وهي التي تحمينا من التشتيت والتفريق، وكل من يحاول إبعادنا عنها يسعى الى تقسيم الأمة ويمنع تقدمها وازدهار حضارتها، لذلك نحن دائما نقول أننا لا نرى أمامنا إلا قباب القدس ومآذن وكنائس القدس".

ودعا فصائل المقاومة الفلسطينية "التي تحمل إرث نضال شعب الجبارين، التخلي عن خلافاتها السياسية وعدم إدخالها في هذا النضال والكفاح التاريخي المستجد والمستمر على أرض فلسطين"، لافتا إلى "أن عيوننا وأنظارنا شاخصة نحو الأقصى وما يجري على أرضه، ونحن دائما نقول أننا نستبشر خيرا بأهلنا الفلسطينيين ولا يوم راهنا إلا عليهم".