قصور الثقافة تحتفل بعيد القيامة المجيد على مسرح السامر

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت منذ قليل الإحتفالية الخاصة بعيد القيامة المجيد والتي أقامتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بتنفيذ الإدارة المركزية للشئون الفنية التي أقيمت بمسرح السامر.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وبحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وتامر عبدالمنعم رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية.



واحيا الحفل فريق أغابي الذى قدم مجموعة من الأغنيات الروحية الخاصة بهم وتفاعل معهم الجمهور مسيحيين ومسلمين وذلك على مدار ساعة ونصف.



عبدالمنعم" في حفل عيد القيامة : مصر التاريخ والحضارة التي استوعبت العالم

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية عن سعادته بهذا الحفل الذي تقيمه وزارة الثقافة لأول مرة وقام في كلمته بتهنئة الشعب المصري وقال : أهنئ مصر ونحن المصريون أبناء مصر التاريخ والحضارة التي استوعبت الجميع.



قدم الفريق مجموعة من الترانيم الجديدة والتراثية بمصاحبة الألحان القبطية، بجانب ميدلي مدائح للسيد المسيح بمشاركة عدد من المرنمين المتميزين.

وتعد الاحتفالية التعاون الثاني مع فريق كورال "أغابي"، بعد الأولى التي أقيمت بمناسبة عيد الميلاد المجيد في يناير الماضي، وتأتي ضمن أجندة فعاليات حافلة لهيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع تضم مجموعة ثرية ومكثفة من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بعيد القيامة وأعياد الربيع واستمرار احتفالات عيد العمال وعروض الموسم المسرحي وأفلام السينما وملتقيات مشروع أهل مصر وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.