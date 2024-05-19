ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة التركية هاندا أرتشيل قلوب الجمهور بإطلالة راقية للغاية من تصميم علامة بالمان للأزياء، وصمم لها بشكل خاص.

طغى الطابع الأنثوي على هذا الفستان، الذي جاء بتصميم قلب حب عند الصدر، طويل مع شاحط، وفتحة من الأمام كشفت عن ساقيها واتخذ شكل الفراشة المعقودة، ولاءمت قصة الفستان الساحر إطلالتها وأبرزتها بشكل فريد، وإعتمدت حذاء بالكعب العالي، واللون الأحمر نفسه.

وقد نسقت هاندا مع إطلالتها مجموعة مميزة من المجوهرات باللون الأزرق أضافت للإطلالة رونقاً خاص.

ومن الناحية الجمالية، فضلت أن تكون تسريحة شعرها طبيعية للغاية، وطبقت ماكياج ناعم يليق بجمالها.

كانت هذه تفاصيل خبر هاندا أرتشيل تخطف القلوب في مهرجان كان.. هكذا بدت بفستان صمم لها خصيصاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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