مصادر تركيّة تؤكد دفع فنانة في الكويت مبلغ ٨٠٠٠ دولار مقابل صورة مع نجم تركي…اليكم التفاصيل

في ظاهرة غريبة من نوعها، لفت نظرنا في الآونة الأخيرة العديد من الأخبار التي انتشرت بقوة تتحدّث عن تقاضي الممثلين الأتراك مبالغ مالية لقاء إلتقاط صورة تذكارية مع المعجبين.

وقد كشف مصدر من فريق عمل مسلسل “المؤسس عثمان” ان الممثل التركي، بوراك أوزجيفيت، يتقاضى مبالغ كبيرة لقاء إلتقاط صورة تذكارية مع معجبيه، داخل إستديو تصوير المسلسل وصل الى ٥٠٠٠ دولار للصورة الواحدة.

كما انتشرت في الأيام القليلة الماضية أخباراً تفيد أن بوراك أوزجيفيت تقاضى مبلغ وصل الى ٨٠٠٠ دولار مقابل صورة واحدة مع فنانة في الكويت.

في المقابل أشارت مواقع إخبارية تركية، تعنى بأخبار المشاهير، أن الممثل التركي جان يامان رفض عرضاً لعائلة إماراتية مقابل تناول عشاء تعارف معهم بقيمة مليون يورو .

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والسؤال الذي يطرح نفسه هنا حول هذه “الموضة” الجديدة من النجوم في تقاضي مبالغ ضخمة من المعجبين لقاء صورة تذكارية خاصة أن الجمهور له الفضل الأول والاخير بشهرتهم ونجاحهم. مع العلم ان الفنان بات يتقاضى اجرًا ضخمًا لقاء مقابلة تلفزيونية أو اذاعية.

لذلك فإن هذه الظاهرة الغريبة لا بد لها أن تتوقف حتى لا تتطوّر وتنتشر، وتصيب العدوى باقي الفنانين في العالم وليبقى للجمهور والمعجبين خصوصيتهم وأهميتهم التي لا يمكن ان تُمس. فتواضعوا.