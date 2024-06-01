نور عريضة بإطلالة بالغة الأناقة.. وهكذا نسقت لوني الأبيض والبيج

ميرنا وليد - بيروت - كعادتها، خطفت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة الأنظار بجمالها وأناقتها الدائمين.



وقد نسقت نور اللونين الأبيض والبيج بطريقة جميلة للغاية، جمعت بين العصرية والـ old money aesthetic، فقد إرتدت تنورة قصيرة من اللون الأبيض السكري، مزينة بالورود، ونسقت معها بلايزر قصيرة باللون البيج، ومفتوحة.

من الناحية الجمالية، تركت شعرها القصير مالس ومنسدل على كتفها، كما طبقت ماكياج ناعم للغاية على طريقة الـ No makeup makeup.

وكانت ردت نور عريضة على بعض المتنمرين، الذين سخروا من نحافتها ورشاقتها بأحدث صورة نشرتها، وجاء في التعليقات من أفراد مسيئين: "احسها هي وبنتها ما ياكلو مو حكاية رشاقة بس الجوع واضح" وكتب آخر : يزم الله يقرفك" وجاء في تعليق ثالث: "ههههه ضعيفة متل البامبو".

واستعرضت نور هذه التعليقات، وردت بأقوى طريقة، وكتبت: "ايه واخرتها شوو؟؟ ما حدا سلم من الحكي المقرف.. لا النحيفة ولا المليانة ولا القصيرة ولا الطويلة.. وبعدين؟؟؟".