فيلم "Kingdom of the Planet of the Apes" في نجاح مستمر عالمياً و هذا ما حققه حتى الآن

ميرنا وليد - بيروت - يحقق الفيلم الأميركي Kingdom of the Planet of the Apes نحاحاً كبيراً عالمياً حيث وصلت إيرادات الفيلم إلى 375 مليونًا و 402 ألف دولار منذ طرحه في الـ10 من شهر أيار الماضي.



وأنقسمت إيرادات فيلم Kingdom of the Planet of the Apes بين 158 مليونا و 702 ألف دولار في شباك التذاكر الأميركي، و 216 ملايين و 700 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي.

الفيلم من إخراج المخرج العالمي ويز بول، وتدور أحداثه حول ما ادته الأحداث التي وقعت في فيلم War For The Planet of The Apes عام 2017.