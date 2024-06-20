فن ومشاهير

جيجي حديد بإطلالة صيفية برفقة إبنتها خاي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

ميرنا وليد - بيروت - تمنح عارضة الأزياء الأميركية جيجي حديد معجبيها نظرة خاطفة حول احتفالاتها الصيفية – وجسـ دها الصيفي المذهل – في أحدث منشوراتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.


وبحسب صحيفة ديلي مايل البريطانية، قامت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاماً، أمس الأربعاء بتحميل عدد كبير من الصور التي تم التقاطها خلال رحلة البحيرة الأخيرة مع ابنتها خاي، البالغة من العمر ثلاثة أعوام، وأصدقائها.
أبرزت حديد - التي تواعد برادلي كوبر - عضلات بطنها، وهي ترتدي حمالة صدر وشورتاً من الجينز وقبعة بيسبول سوداء فوق شعرها الأشقر.

188c0b3a76.jpg815e8ccb2b.jpg

كانت هذه تفاصيل خبر جيجي حديد بإطلالة صيفية برفقة إبنتها خاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا