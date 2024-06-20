جيجي حديد بإطلالة صيفية برفقة إبنتها خاي

ميرنا وليد - بيروت - تمنح عارضة الأزياء الأميركية جيجي حديد معجبيها نظرة خاطفة حول احتفالاتها الصيفية – وجسـ دها الصيفي المذهل – في أحدث منشوراتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وبحسب صحيفة ديلي مايل البريطانية، قامت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاماً، أمس الأربعاء بتحميل عدد كبير من الصور التي تم التقاطها خلال رحلة البحيرة الأخيرة مع ابنتها خاي، البالغة من العمر ثلاثة أعوام، وأصدقائها.

أبرزت حديد - التي تواعد برادلي كوبر - عضلات بطنها، وهي ترتدي حمالة صدر وشورتاً من الجينز وقبعة بيسبول سوداء فوق شعرها الأشقر.

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